Tancredo Neves: Rodoviários mantêm mudança no final de linha

O Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia decidiu manter a mudança do final de linha no bairro de Tancredo Neves, após realizar uma avaliação das condições de segurança da localidade.

Em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira, 12, o sindicato confirmou que o ponto final dos ônibus que trafegam pelo bairro permanece no Condomínio Arvoredo, até que sejam discutidas "alternativas que assegurem a integridade dos trabalhadores sem comprometer a prestação de serviço à população".

O diretor de comunicação do órgão, Daniel Mota, explica que foi realizado um acordo com a Polícia Militar, que colocaria uma viatura fixa no final de linha do bairro. Entretanto, o diretor ressalta que ainda não há segurança para o trabalho. A proposta do sindicato é que seja implantada uma base fixa da PM no local.

