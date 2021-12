Tamar festeja soltura de tartaruga em Praia do Forte

Depois de quase dois meses de um processo de reabilitação, uma tartaruga-marinha macho deverá voltar ao habitat na região de Praia do Forte, distrito de Mata de São João (Grande Salvador). A devolução do espécime ao mar está programada para o final da tarde de quarta-feira, 12, em uma ação do Projeto Tamar.

Pesando 130 quilos e com mais de um metro de casco, o réptil ameaçado de extinção foi capturado por uma rede de pesca no dia 17 de agosto passado.

De acordo com nota do Tamar, o animal foi resgatado por técnicos do projeto já próximo à costa local, depois de conseguir arrastar a rede e as boias.

Ainda conforme as informações do Tamar, a tartaruga apresentava "sérias lesões nas nadadeiras, causadas pelo estrangulamento na rede de pesca, além de anemia leve".

Por conta disso, houve necessidade de fazer curativos no animal, além de submetê-lo a uma dieta com nutracêuticos (nutrientes com farmacêuticos).

O Tamar alerta, ainda, que o emalhamento das espécies nas redes pode causar lesões que evoluem para a amputação das nadadeiras.

Outro fator grave é a possibilidade de morte por afogamento, uma vez que, presa na rede, a tartaruga fica impedida de subir à tona para respirar.

No feriado de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, também marcado pelo Dia das Crianças, o projeto Tamar preparou uma programação especial para marcar a soltura do animal, às 17h, na Praia do Portinho, onde está localizada a igreja de Praia do Forte.

Patrocinada pela Petrobras, a programação será aberta pelo músico Luciano Calazans. Às 21h, é a vez da apresentação do guitarrista estadunidense Stanley Jordan, mais os músicos Dudu Lima, Ricardo Itaborahy, Ivan Conti e Leandro Scio. Nesta terça-feira, 11, às 20h, Stanley oferece workshop, aberto ao público, sobre o uso de técnicas da neurolinguística por musicoterapeutas.

Fundado nos anos 1980, o projeto Tamar conta com o ativismo de um time de peso, formado por nomes como Lenine, Milton Nascimento, Flávio Venturini e Wagner, que se unem em favor da conservação da biodiversidade marinha.

