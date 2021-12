TAM realiza traslado e corpo de menino de 4 anos é sepultado

O corpo de Miguel de Oliveira Franco, 4 anos, está sendo sepultado nesta sexta-feira, 26, no cemitério Jardim da Saudade. O menino faleceu de encefalomielite disseminada aguda nesta semana, durante uma viagem com a família à Florianópolis.

Até o início desta tarde, os familiares de Miguel não sabiam se iriam conseguir realizar o sepultamento. O corpo da criança deveria ter embarcado às 6h10, na mesma aeronave em que estavam os pais e outros familiares, mas, de acordo com a tia de Miguel, Emília Oliveira, a TAM informou que o embarque não foi realizado por excesso de bagagem.

Os pais Mafalda e Paulo Sérgio Franco só souberam que o caixão não estava no mesmo avião em Curitiba, após pouso para troca de aeronave por causa de uma pane aérea. Após convocarem os amigos para pressionarem a empresa através da central de atendimento, a família conseguiu que o corpo da criança fosse embarcado em um voo com escala em Guarulhos.



Os pais seguiram para Guarulhos para aguardar pelo voo que traria Miguel, previsto para chegar às 12h40, e então seguiram para Salvador. O novo voo chegou por volta das 15h02, de acordo com o site da Infraero. Segundo informações do Cemitério Jardim da Saudade, o velório e o sepultamento foram confirmados para o horário reservado pela família, às 17h.

