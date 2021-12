TAM cancela 6 voos e altera horários de mais 7 em setembro

No período de 15 de setembro a 8 de outubro a companhia aérea TAM terá as atividades interrompidas por 7h, das 22h às 5h do dia seguinte. Conforme a empresa, a interrupção das atividades neste período e horário é por conta de obras na pista do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães.

A TAM ainda informou que os clientes que tiveram alterações nos voos têm a possibilidade de remarcação da data da viagem para 7 dias antes ou 15 dias após a data original sem qualquer custo, conforme a disponibilidade de assentos ou de solicitação de reembolso integral das passagens já adquiridas. Os clientes também têm a possibilidade do passageiro realizar a mudança do destino, sem multas, sujeito às diferenças tarifárias correspondentes, informou a TAM.

Para realizar estes procedimentos, os consumidores devem entrar em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 4002-5700 (capitais) e 0300-570-5700 (demais localidades).

Confira abaixo lista de voos impactados:

