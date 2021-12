Talento de escritores mirins é premiado

Cinquenta e seis alunos de escolas públicas e particulares, classificados no II Concurso para Escritores Escolares de Poesia e de Redação 2015, foram premiados nas categorias redação e poesia, na tarde deta quarta-feira, 29.

Na ocasião, o primeiro lugar recebeu 100 livros, o segundo levou 75 e o terceiro, 50 títulos. Os que foram contemplados com menção honrosa receberam 30 livros como prêmio.

A cerimônia foi realizada na Biblioteca Pública do Estado, no bairro dos Barris, e contou com a presença de escritores, professores, poetas, além dos parentes dos estudantes.

Histórias de superação e de solidariedade marcaram a segunda edição do certame. Maria Luíza Zamora Cavalcanti, de 9 anos, que ganhou nota máxima na categoria redação, e Samuel Dantas, 7 anos, 3º lugar na categoria poesia, irão doar os livros.

Maria Helena Ribeiro, 12, que mora na cidade de Lapão (distante 400 km da capital) e foi segundo lugar na categoria poesia, quase fica de fora da cerimônia. "Meus pais não têm condições financeiras. A diretora da escola onde estudo que me trouxe", disse a jovem.

Recepção

O estudante Antônio Lucas Leite, 12, terceiro colocado na categoria poesia, será recebido com festa na cidade onde mora, em Santa Bárbara (distante 150 km de Salvador). "A cidade é pequena e todo mundo se conhece. Estão todos felizes com o meu desempenho", disse o jovem poeta.

O concurso, promovido pela Diretoria do Livro e da Leitura (DLL), unidade da Fundação Pedro Calmon (FPC), foi direcionado para estudantes dos ensinos fundamentais I e II e do ensino médio.

Participaram da solenidade o escritor e membro da Academia de Letras da Bahia Aleilton Fonseca, o produtor cultural e idealizador do Sarau da Onça, Sandro Sussuarana, além do diretor do DLL, o escritor e poeta João Vanderlei de Moraes Filho, que também é idealizador do concurso.

Para o presidente da FPC, Zulu Araújo, iniciativas iguais a essa precisam ser mais valorizadas. "Em um país onde se lê 1,5 livro ao ano por pessoa, precisamos valorizar esses eventos. A leitura permite o diálogo com novos horizontes", afirma.

