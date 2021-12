Tabu e medo são algumas das barreiras para a adesão

A dificuldade que algumas mulheres têm de tocar o próprio corpo é apontada como uma das principais barreiras para a adesão ao autoexame. Para a psicóloga Verena Souto, membro do Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03), muitas mulheres não usam o método por interferência do machismo.

"Uma sociedade machista e violentadora interfere fortemente na percepção da mulher sobre o próprio corpo e na relação que estabelece com ele. Muitas vezes, a ação de se tocar ou fazer exames em um consultório médico é vista pelas próprias mulheres como vergonhoso ou um ato imoral", explica.

A psicóloga Daniela Guimarães, da AMO, atua nos cuidados ao paciente oncológico e familiares. Segundo ela, a prática clínica mostra que quanto mais velha é a mulher maiores são as dificuldades. "Esse comportamento é percebido mais facilmente nas mulheres idosas, que tiveram uma educação mais repressora e diferente da atual", afirma.

A profissional acrescenta que há, ainda, uma visão estigmatizada do câncer. "Os seios são símbolo da feminilidade, da sexualidade, da maternidade. A possibilidade de perdê-los faz com que muitas mulheres não queiram lidar com a possibilidade de ser diagnosticada com a doença, evitando o autoexame e a ida regular ao especialista", esclarece.

Alterações

A professora Maria da Graça Guimarães, 51, hoje agradece por não ter essas dificuldades. Foi tocando-se e observando o próprio corpo - hábito que tem desde muito jovem - que ela percebeu algo diferente nos seios.

Em 1989, descobriu que tinha fibroadenoma, alterações benignas da mama e passou a ser acompanhada regularmente pelo especialista. Em 2013, foi detectado um caroço na auréola direita. O médico recomendou a punção. O exame indicou que não era câncer.

Mesmo diante do resultado, insistiu para que o médico retirasse o nódulo. Durante a cirurgia, ele constatou algo estranho em uma área da mama e colheu material para biópsia. Em 26 de junho de 2014, ela teve acesso ao resultado: tratava-se de um tumor maligno.

"Foi uma surpresa porque sempre fiz todos os exames, inclusive a mamografia, e nunca deu nada. Isso só prova que realmente precisamos ficar atentas", conta.

