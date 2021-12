Com a vacinação da primeira dose contra covid-19 suspensa na tarde desta quarta-feira, 16, em Salvador, por falta de doses no estoque, as pessoas que estavam na fila para se vacinar no 5º Centro de Saúde protestaram e fecharam a Av. Centenário, indignados com a situação.

No vídeo, é possível perceber uma grande quantidade de pessoas que participam da manifestação, não permitindo a passagem dos veículos. A polícia está no local. Além disso, também na própria entrada do 5º Centro, outros indivíduos permaneceram na fila.

Suspensão na vacina provoca protesto na avenida Centenário | Foto: Divulgação/ATarde

Muitos soteropolitanos alegam que estavam enfrentanto uma longa fila desde a manhã. O encerramento da vacinação foi aunciado pelo secretário municipal da Saúde, Léo Prates. Com isso, foi interrompida a vacinação para pessoas com 50 anos ou mais, assim como para os grupos prioritários.

Uma das pessoas que estava no local e se revoltou com o anúncio foi Braz de Souza, que foi levar a esposa às 11h. "Chegou agora, antes da hora de terminar, eles disseram para a gente que não tinha mais vacina e chamou o Batalhão para tomar conta da gente", pontua.

