Suspensa liminar que fixava 15 dias para obras no zoo

A desembargadora Heloísa Graddi, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), suspendeu a liminar que obrigava o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas - o zoológico de Salvador - a adotar, em 15 dias, medidas de reestruturação para evitar o fechamento.

A Justiça havia acatado, em abril deste ano, 18 normas para a conservação do zoológico. O pedido de liminar foi ajuizado pelo Ministério Público (MP-BA), pela promotora de justiça Patrícia Khaty Medrado.

O TJ-BA esclareceu que a decisão da desembargadora Heloísa Graddi suspende os efeitos da liminar concedida anteriormente e o processo de cessação segue os trâmites para o julgamento.

Entre as determinações estão a revisão de todas as instalações elétricas do zoológico, a reconformação do piso em concreto intertravado nos locais danificados e a criação de um plano de acessibilidade.

O objetivo é adequar o parque aos parâmetros nacionais de sinalização, rotas de fuga, áreas de descanso, corrimões e sanitários.

A ala dos répteis é uma das fechadas para obras

Reformas

O procurador-geral do estado, Marcos Sampaio de Souza, explica que a liminar foi cessada porque o zoológico já concluiu parte das ações deliberadas. "As medidas estão sendo tomadas há um tempo. A maior parte das reformas já foi feita. A readequação do vidro no setor de primatas, por exemplo, já foi feita. O vidro no espaço de felinos e o gradil estão em execução", pontuou.

Souza acrescentou, ainda, que as resoluções restantes estão em curso. "Não é um processo instantâneo. Trata-se de uma demanda que requer tempo e investimento", ponderou.

O impasse entre a liminar e sua suspensão foi motivado pelo tempo de execução das metas. A decisão estabelecia o prazo de 15 dias para conclusão dos serviços, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, a serem revertidos para o Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Funcionamento

Apesar dos entraves, o parque zoobotânico continua operando normalmente. Aberto das terças-feiras aos domingos, o horário de funcionamento é das 8h30 às 17h. Às segundas-feiras é feita a manutenção do espaço, por isso não há visitação.

Taiane Maiara, 28 anos, passeava pelo espaço com os filhos, na tarde desta terça-feira, 28, e atestou melhorias. "Acho que as instalações estão melhores agora. Modificaram a pracinha. A parte de vidro ficou bem melhor também. As crianças têm a sensação de estar próximas dos animais", descreveu.

Procurada pela equipe de reportagem de A TARDE, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema), órgão que administra o zoológico, informou, por meio da assessoria de comunicação, que ainda não foi notificada sobre a decisão do TJ-BA.

