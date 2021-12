Suspeitos são presos com drogas no Calabar

Dois irmãos e um comparsa foram presos com 28 pedras de crack, 23 pinos de cocaína no bairro do Calabar, em Salvador. Segundo a polícia, os suspeitos detido neste domingo, 15, foram identificados como Gilvan Santos da Encarnação, 24 anos, Yuri Simões de Araújo, 28 anos, e Douglas Simões de Araújo Oliveira, 27 anos.

De acordo com informações divulgadas na manhã desta segunda-feira, 16, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Gilvan é réu em três processos por tráfico de drogas e Yuri, por roubo e também tráfico.

Conforme o órgão, além das drogas apreendidas, os policiais também encontraram R$ 934, celulares, relógios, entre outros pertences. Os presos foram apresentados na Central de Flagrantes, na avenida ACM.

Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos com os três suspeitos

adblock ativo