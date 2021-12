Suspeitos são presos com colete hospitalar improvisado

A polícia encontrou com cinco suspeitos, presos em cumprimento a mandados de prisão solicitados pela polícia e concedidos pela Justiça - pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma e formação de quadrilha -, com coletes feitos de garrafa pet para automedicação do próprio grupo. As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo a polícia, os cinco homens detidos, com idades que não ultrapassam os 25 anos, fazem parte da quadrilha de Idalvan dos Santos Conceição, o "Paquito", líder do tráfico de drogas na parte baixa da região conhecida como Planeta dos Macacos.

Com o bando, foram apreendidos, além do colete improvisado, duas espingardas, munição, 26 trouxinhas de maconha, 98 porções de cocaína, coletes balísticos e material hospitalar (usavam para auto-atendimento dos integrantes da quadrilha).

Foram presos, Átila Anjos dos Santos, o "Arroz", Tiago de Jesus Anjos, conhecido como "Tiago Bundão", Bruno Santos da Silva, o "Umbigão", Willian Coutinho de Souza, apelidado de "Mickey" e Ricardo Santos da Silva.

A operação foi realizada em conjunto por policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, das 15ª (DT/Itapuã) e 49ª (DT/São Cristóvão) companhias Independentes da PM e das Rondas Especiais da mesma instituição.

O titular da 1ª DH/Atlântico, delegado Juvêncio de Menezes, afirmou que, agora, a prioridade é prender o líder do grupo.

