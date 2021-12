Suspeitos são presos após roubo de carga em Salvador

Os suspeitos Ronaldo Lima, Roseval Santos e Marcos José Oliveira Pontes foram presos por roubo a uma carga de cigarros avaliada em R$ 55 mil reais, no bairro de Colina Azul, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o material foi recuperado poucas horas após o crime, por investigadores da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), no bairro do Tororó. As prisões foram efetuadas quando eles tentavam revender a carga.

A titular da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), Maria Dahil, informou por meio de nota divulgada pela Polícia Civil, que o trio interceptou e roubou o funcionário de uma empresa que fazia a entrega num estabelecimento comercial em Colina Azul. Ronaldo e os comparsas já haviam conseguido um receptador e o aguardavam em um restaurante quando a polícia chegou.

Ainda conforme a polícia, Ronaldo tinha dois mandados de prisão em aberto e é foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por assalto. Os demais suspeitos também tinham passagem pela polícia.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu um Fiat Fiorino branco roubado e um revólver calibre 38. Todos foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados ao Núcleo de Prisão e Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura. O receptador da carga está sendo procurado.

