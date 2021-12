Suspeitos são mortos após tentar furar blitz no interior da Bahia

Apontados pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, Alessivaldo da Silva Lima, de 20 anos, e Leonardo dos Santos Oliveira, 32, morreram na noite desta terça-feira, 11, após troca de tiros com policiais militares no município de São José de Jacuípe (a 289 Km de Salvador).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais realizavam rondas em uma localidade que é monitorada devido relatos de furtos e roubos. Eles estavam em um Celta de cor prata quando foram abordados em uma blitz e não obedeceram a ordem da equipe da 91ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Em seguida, a dupla efetuou disparos contra os policiais e, no revide, foram baleados. Eles chegaram a ser encaminhados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. No veículo, foram encontrados dois revólveres de calibre 32, além de oito porções de maconha, 13 pedras de crack e quatro pinos de cocaína. O material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Jacobina.

O coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina), Antônio Eduardo Brito, informou que Leonardo acumulava passagens por roubo, lesão corporal, direção perigosa e, no último dia 22 de maio, foi preso em Capim Grosso por porte de arma, mas já estava solto. A polícia ainda investigará se Alessivaldo tinha envolvimento em outros crimes.

