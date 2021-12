Suspeitos são localizados em matagal na RMS com entorpecentes

Dois homens morreram neste sábado, 17, após confronto com a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram localizados em um matagal na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Uma denúncia anônima foi o que originou a ação. Os integrantes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias) foram informados de que suspeitos estavam comercializando entorpecentes no bairro de Brasília. A guarnições, então, se dirigiram ao local e foram recebidos com tiros de seis homens. No confronto dois foram atingidos e encaminhados ao Hospital Albino Leitão, mas não resistiram aos ferimentos. Os demais suspeitos conseguiram fugir pelo matagal.

Com os dois homens, não identificados, foram encontrados dois revólveres, de calibres 32 e 38, dois tabletes de maconha prensada, 11 trouxas de maconha, 20 pinos de cocaína e um pote de fermento em pó, que seria utilizado para misturar com drogas.

Segundo o subcomandante da 10ª CIPM, capitão Edvaldo Souza Dantas Junior, as informações iniciais indicam que os homens são da cidade de Maragogipe, mas o fato só poderá ser confirmado mediante a investigação.

Os materiais encontrados foram apresentados na 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé.

