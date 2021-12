Suspeitos são detidos com 203 porções de drogas em Mussurunga

Dois suspeitos de tráfico foram presos com 203 porções de drogas durante um patrulhamento das equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico em Mussurunga, na capital baiana. As prisões, que aconteceram em locais diferentes do bairro nesta segunda, 18, foram divulgadas nesta terça, 19, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Everton Luís Santos dos Santos, 25 anos, foi flagrado com um grupo que tentava fugir da abordagem policial na região conhecida como Baixinha de Mussurunga. Ele foi alcançado pelos policiais e, com ele, foram apreendidos 50 trouxinhas de maconha, 45 pedras de crack, 10 pinos de cocaína e três celulares.

A outra prisão, de Yuri Azevedo Soares, 28 anos, ocorreu próximo à Estação Mussurunga. Ele também tentou correr ao perceber que seria abordado pela polícia, que apreendeu 62 pedras de crack, 22 pinos de cocaína e 14 papelotes de maconha.

Os suspeitos e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

Yuri foi detido próximo à Estação Mussurunga | Foto: Divulgação | SSP-BA

Everton foi preso na Baixinha de Mussurunga | Foto: Divulgação | SSP-BA

