Suspeitos que fugiram durante confronto são presos em Plataforma

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira, 10, no bairro de Plataforma. Ícaro Vinícius da Silva Santos e Paulo Sérgio da Cruz Almeida, ambos com 19 anos, teriam fugido de um confronto com a polícia nesta terça-feira, 9, em Ilha Amarela.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Ícaro e Paulo estavam com Helionai (preso) e Matheus (morto em confronto), um dia antes da prisão. Os quatro estavam acompanhados de mais um suspeito, que continua foragido.

A dupla foi localizada por agentes da 14ª Companhia independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato). Com eles foram apreendidos 13 pinos de cocaína, sete trouxas de maconha e R$ 80 em espécie. O caso foi registrado na 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma).

Materiais foram apreendidos com os suspeitos

