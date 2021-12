Suspeitos fogem durante tentativa de roubo após alarme de banco disparar

Uma agência do banco Itaú, em Brotas, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo, 10. O crime foi frustrado após o alarme do estabelecimento disparar com a presença dos suspeitos.

Segundo os seguranças do banco informaram à polícia, a agência, que fica Rua dos Bandeirantes, no Matatu, possui um dispositivo eletrônico que identifica a presença de pessoas não autorizadas.

Após o alarme disparar, os suspeitos fugiram e danificaram as portas de vidro. Guarnições da 58ª Companhia Independente (58ª CIPM) realizaram buscas na região para localizar os criminosos mas, até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

