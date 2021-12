Suspeitos enterram maconha em terreiro durante perseguição

Oito tabletes de maconha foram encontrados enterrados por policiais militares na tarde desta terça-feira, 27, na área de um terreiro de candomblé, após uma perseguição a cinco suspeitos no bairro de Campinas de Brotas, em Salvador. O bando conseguiu fugir.

Conforme nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) faziam rondas na rua Botafogo quando dois homens avistaram a viatura e fugiram em direção à avenida Bonocô.

A dupla atravessou passarela e, no bairro de Cosme de Farias, continuou a fuga com outras três suspeitos. Os policiais seguiram com a perseguição até um terreno, que pertence ao terreiro de Neives Branca. Ao perceber a terra mexida, os PMs escavaram e encontraram oito tabletes de maconha prensada.

A droga foi apresentada na 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas). Os suspeitos são procurados pela polícia.

