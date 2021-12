Suspeitos de tráfico são presos em vários bairros de Salvador

Cinco suspeitos foram presos na manhã desta terça-feira, 9, em bairros de classe média da capital baiana, após cumprimento de mandados de busca e apreensão. As ações aconteceram na Graça, na Barra, no Costa Azul, no Rio Vermelho e na Paralela.

Os presos foram identificados como Ramon Bastos Silva, Pedro Ícaro Silva Vencimento, Caco Abud Vasconcelos e Carlos EduGrupardo Ramacciotti Casqueiro, também conhecido como Dudu.

Já Luis Victor Arouca Ribeiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, depois de ser encontrado com porções de drogas, entre elas haxixe, skank e ecstasy. Ele passará por audiência de custódia. Outros dois suspeitos estão sendo procurados.

O material apreendido na ação foi encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

