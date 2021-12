Suspeitos de tráfico são presos em ação da Polícia Federal

Quatro homens foram conduzidos à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Água de Meninos, por envolvimento na ação que resultou na apreensão de 200 kg de cocaína, na madrugada da segunda-feira passada.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Denis Dias Gomes, o Mantena, Danilo Xavier Costa, Gabriel Santos Dantas e Ender Rocha de Oliveira fazem parte do grupo de traficantes que ainda contava com Sérgio da Cruz Oliveira, 42 anos, e Anderson Moreira Borges, 39 anos.

Os dois últimos foram mortos em confronto com policiais federais e militares, na madrugada da segunda, durante uma operação próxima à Ceasa. A dupla no confronto foi levada ao Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas não resistiu.

As drogas, avaliadas em R$ 4 milhões, e dois revólveres calibre 38 apreendidos foram encaminhadas ao prédio da PF. Ainda conforme a SSP, Mantena é um dos líderes do tráfico de drogas na localidade Soronha, em Itapuã.

Ele era comparsa de Zinho, o Dez de Ouros do Baralho do Crime da SSP, morto em confronto com policiais da Rondesp Atlântico, no último domingo, na Boca do Rio.

