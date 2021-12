Suspeitos de tráfico são presos com 8 kg de maconha em Pituaçu

Seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos nesta terça-feira, 23, no bairro de Pituaçu, em Salvador, com seis tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 8 kg.

Caio Matheus dos Santos Pereira, de 18 anos, Israel Miranda de Oliveira, 37, Matheus Cruz de Freitas, 18, Tiago Augusto de Lima Ramos, 22, Danilo de Deus Archanjo, 20, e Felipe Silva dos Santos, 24, segundo a polícia, integram uma quadrilha que comercializa drogas e pratica roubos na região.

Eles foram capturados na rua do Bananal quando policiais das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico faziam rondas na localidade. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e detidos.

Além dos seis tabletes de maconha, foram apreendidos cerca de 500 porções de drogas (cocaína, maconha e crack), celulares e bolsas. O bando e o material foram encaminhados para a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

