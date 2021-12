Suspeitos de tráfico são mortos após troca de tiros em passarela do metrô

O suspeito de liderar o tráfico de drogas no Alto do Cruzeiro, em Cosme de Farias, e o comparsa foram mortos nesta terça-feira, 17, após uma troca de tiros com a polícia em uma passarela da avendia Mário Leal Ferreira (Bonocô).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Mateus Montenegro Estrela, apontado como o líder, e outro homem, conhecido como Parrudo, foram baleados no local. Os dois ainda tentaram fugir e entraram na Estação Bonocô do Metrô atirando contra os policiais.

A situação começou quando os agentes tentaram abordar os dois criminosos que, segundo a SSP-BA, mantinham uma "atitude suspeita" no Alto do Cruzeiro. Mateus e Parrudo reagiram à abordagem atirando e foram baleados em seguida.

Os suspeitos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre 38 e munições.

