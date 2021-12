Suspeitos de tráfico são interceptados com máscaras e drogas em Salvador

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram interceptados pela polícia na noite desta segunda-feira, 22, com máscaras, facas, 1 kg de maconha prensada, embalagens plásticas e chips para celular. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), parte do material seria utilizada pela dupla para cometer roubos e crimes contra a vida. Uma das máscaras, inclusive, é igual às utilizadas pelos personagens da série da Netflix La Casa de Papel.

O flagrante aconteceu no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, quando uma equipe da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai) abordaram um veículo modelo Gol. Os dois ocupantes do carro saíram correndo e foram perseguidos, mas conseguiram escapar.

O material apreendido estava dentro do automóvel. “O veículo utilizado pela dupla estava com a placa irregular OZT-9527. A identificação original do automóvel, que tinha restrição de roubo, é PJM-0907”, acrescentou a SSP-BA.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

