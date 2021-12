Suspeitos de tráfico são capturados em telhado de casa no Lobato

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram flagrados pela polícia neste sábado, 29, no telhado de uma casa no bairro do Lobato. A dupla – um homem e um adolescente – tentava se esconder no local, mas foi localizada pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a situação aconteceu durante a Operação Vetor Aéreo, deflagrada no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As guarnições realizavam varreduras na região quando os dois suspeitos tentaram fugir.

O homem, conhecido como ‘Café’, e o adolescente buscaram abrigo na laje de um imóvel, mas foram seguidos pelos policiais e capturados no local.

Com eles, foram apreendidos 50 pinos de cocaína, 39 trouxas de maconha, 17 pedras de crack, munições dos calibres 38 e 380 e embalagens plásticas.

Café foi apresentado na Central de Flagrantes e o adolescente na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Policiais conseguiram alcançar suspeitos em telhado de imóvel

