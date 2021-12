Suspeitos de tráfico de drogas são presos em píer no Corredor da Vitória

Wallesson Ramos de Freitas Araújo e dois comparsas foram presos, na tarde desta quarta-feira, 20, após serem perseguidos por policiais. Eles estavam na ladeira da Barra, em Salvador, quando iniciaram a fuga.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os dois homens que estavam com Walleson abandonaram o veículo logo depois e fugiram pelo mar, mas foram localizados em um píer na região do Corredor da Vitória por equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra) e do Grupamento Aéreo da PM.

Identificados como Antônio Júnior da Silva e Alex Yure Conceição Bonfim, eles fugiram com a ajuda de um barco. Com a dupla, foram encontrados maconha, 91 pacotes do mesmo entorpecente prontos para a venda, 55 embalagens de cocaína e uma balança.

Segundo a SSP, a comandante da 11ª CIPM, major PM Patrícia Barbosa, informou que Wallesson foi preso em flagrante com munições calibre 45.

Policiais prendem dois no píer do Corredor da Vitória (Foto: Divulgação | SSP)

Presos após ação no Corredor da Vitória e na Barra (Foto: Divulgação | SSP)

Policiais encontram drogas e munições com os suspeitos (Foto: Divulgação | SSP)

