Suspeitos de tráfico de drogas são presos em operação na Gamboa

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos em uma operação policial deflagrada nesta terça-feira, 19, no bairro da Gamboa, em Salvador. Filipe Teixeira Santos e Israel Silva da Silva tentaram fugir, mas foram capturados. Os agentes envolvidos na ação também desmontaram um ponto de venda de entorpecentes na localidade.

A dupla assumiu que atua no tráfico de drogas e também pratica assaltos na capital baiana. Em um imóvel utilizado pelos criminosos, a polícia encontrou meio quilo de maconha, 177 porções de cocaína, duas balanças, cinco celulares, uma faca tipo peixeira, embalagens plásticas e R$ 80.

Filipe e Israel foram encaminhados ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal, onde foi autuada.

O objetivo da Operação Conhecer, Operar e Aproximar (COA) era mapear a comunidade e localizar possíveis rotas de fuga. Participaram da ação equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE), com apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do Gerrc e dos Fuzileiros Navais, que monitoravam possíveis fugas pelo mar.

Objetivo da operação era mapear a comunidade e localizar possíveis rotas de fuga.

Fuzileiros Navais monitoraram possíveis fugas pelo mar

Operação foi deflagrada nesta terça, na comunidade da Gamboa

adblock ativo