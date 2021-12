Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Águas Claras

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos nesta segunda-feira, 2, no bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com as informações do Serviço de Segurança Pública (SSP), Eberson Reis e Jemerson Lima foram encontrados após uma guarnição da Rondesp-Central receber uma denúncia que suspeitos vendiam drogas em uma casa. Um terceiro homem, que é responsável pelo imóvel, conseguiu fugir. Ele permanece sendo procurado pela polícia.

Com a dupla foram apreendidos 602 porções de crack e quatro aparelhos celulares e cerca de R$ 2 mil. “Essa quantia em dinheiro tem total relação com as vendas de drogas que eles faziam na localidade”, afirmou o comandante da Rondesp Central, major Wildon Reis.

Os suspeitos foram encaminhados para Central de Flagrantes e autuada por tráfico e associação ao tráfico.

