Suspeitos de tráfico de drogas são detidos no Nordeste de Amaralina

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu e outro foi detido nesta segunda-feira, 23, na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), pela manhã, o suspeito de 20 anos, Alan Silva Santana foi localizado na região conhecida como Boqueirão, no bairro Santa Cruz. Ele teria reagido a abordagem policial e durante uma troca de tiros acabou foi apreendida uma pistola alemã calibre 9mm (uso restrito).

Já no período da noite, o suspeito Weslei Alves dos Santos, também de 20 anos, foi encontrado durante um patrulhamento de rotina na rua do Gás, no bairro Vale das Pedrinhas. Ele ainda tentou fugir mas acabou cercado e preso. Com ele a polícia apreendeu revólver calibre 38, munições, 15 trouxas de maconha e um celular.

