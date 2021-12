Suspeitos de tráfico capturados no Nordeste de Amaralina são apresentados pela polícia

Seis suspeitos de tráfico de drogas, capturados durante a operação da Patamo no Nordeste de Amaralina, foram apresentados nesta quinta-feira, 21, pelos departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os presos foram identificados como Vítor Santos da Silva Pires, Carlos Magno Ramos dos Santos, Felipe dos Santos Bonfim Araújo, Luis Filipe Soares Nascimento, William Santos da Costa e Leonardo Adriano Silva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), alguns deles são também homicidas, além de traficantes.

Na ação foram apreendidas duas pistolas de fabricação estrangeira, calibres 9 mm (uso exclusivo das Forças Armadas e Polícia Federal), maconha, crack, dentre outros materiais.

Operação

Os bairros da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina foram ocupados, na madrugada desta quinta, por guarnições da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque para operação de combate ao tráfico de drogas.

Durante a ocupação, um suspeito, não identificado, morreu na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina, em uma troca de tiros com a polícia.

