Suspeitos de tentativa de feminicídio e agressão são presos em Salvador

Adailton dos Santos Cruz e Jocevaldo dos Santos Costa, suspeitos de tentativa de feminicídio e lesão corporal grave, foram presos nesta segunda-feira, 8, por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas (Deam/Brotas), em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Adailton, de 45 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio após atingir a ex-companheira com golpes de faca, no bairro do Calabar, à tarde. A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE)..

Já Jocevaldo dos Santos Costa, 41, feriu a ex-namora com ácido no bairro de Sussuarana, nesta manhã. A vítima está internada no HGE. O suspeito passou por atendimento médico na mesma unidade e segue à disposição da Justiça.

