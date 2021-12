Suspeitos de sequestrar ex-prefeito de Valença são transferidos para Salvador

Os quatro suspeitos envolvidos no sequestro do ex-prefeito da cidade Valença (a 270 quilômetros de Salvador) chegaram a Salvador no final da tarde deste sábado, 17. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos participaram do rapto de Ramiro José Campêlo de Queiroz, em janeiro deste ano.

Ainda de acordo com o órgão, Márcio Reis dos Santos, o 'Bradock', Geraldo Alves de Carvalho Neto, Carlos Eduardo Rabello e André Luís Maciel Santos foram capturados pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil, na Quarta-feira de Cinzas, 14, na cidade paulista de Caçapava.

Além das prisões, foram recuperados R$ 451 mil pagos pela família do ex-prefeito. O quarteto foi conduzido para a capital baiana em uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar. Na capital, eles prestarão novos depoimentos e em seguida serão encaminhados para o sistema prisional.

