Suspeitos de roubo são feridos em tiroteio em shopping

Dois homens ficaram feridos durante uma troca de tiros no Salvador Shopping na noite desta quinta-feira, 18. De acordo com a assessoria do Salvador Shopping, a dupla roubou um restaurante na praça de alimentação e tentaram fugir pelo estacionamento, mas foram surpreendidos pelos seguranças. Houve troca de tiros e eles foram baleados.

Os dois foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde receberam atendimento médico. Eles serão apresentados pela polícia nesta manhã.

Segundo a assessoria do shopping, o centro comercial estava fechado no momento da ação, portanto não havia clientes no local.

