Suspeitos de roubo de carro são presos no Pau Miúdo

Emerson Monteiro Ventura, de 21, Maurício Silva Santos, 23, e Elizeu de Jesus Silva, 24, foram detidos na Rua Marquês de Maricá, no Pau Miúdo, em Salvador, quando se organizavam para roubar um veículo, na tarde de quarta-feira, 3.

Eles foram localizados por investigadores dos Jaguares 9 e 12 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), próximo à Maternidade José Maria de Magalhães Neto.

Com o trio, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e um VW Gol preto com placa clonada (NTI -7641). O veículo foi roubado no dia 31 de janeiro, na Vila Laura.

Segundo Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV, os suspeitos já estavam sendo investigados. "Desde quando roubaram esse carro, eles vinham fazendo vários assaltos".

Dos três, apenas Emerson tinha registro na polícia por tráfico de drogas e saiu do presídio em dezembro. Eles foram autuados por receptação de veículos e porte ilegal de arma.

