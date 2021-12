Suspeitos de roubo a veículo são perseguidos e presos na av. Paralela

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos na avenida Paralela, nesta quinta-feira, 5, por volta das 14h, após serem perseguidos pela polícia por roubarem um carro modelo Cruze, na cor prata, no bairro de Piatã.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi ao local após receber a denúnica, viram os suspeitos fugindo dentro do carro roubado e os seguiram. Após colidirem com outros dois carros, a dupla chegou na Paralela e começou a ser perseguida também por uma viatura da 82ª CIPM.

O carro com os criminosos colidiu mais uma vez, em seguida eles abandonaram o veículo roubado e tentaram fugir a pé por um matagal, nas proximidades do shopping Paralela, mas foram alcançados pelos policiais e presos.

O veículo foi levado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e os dois homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

adblock ativo