Suspeitos de roubar agentes dos Correios no Subúrbio Ferroviário são presos

Gledson Santos e Adenilson Rodrigues foram presos em flagrante na sexta-feira, 3, suspeitos de envolvimento em assaltos agentes dos Correios no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os crimes aconteceram nos bairros de Plataforma e Alto do Cabrito.

Com a dupla, a polícia apreendeu um revólver, seis munições e uma motocicleta, utilizada para praticar os roubos. Eles foram detidos após moradores do Alto do Cabrito denunciarem assaltos na região aos policiais da 14° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato).

“Há algum tempo a gente vem recebendo informações de carteiros dos correios sobre uma dupla, sempre em uma moto, com colete de mototáxi, praticando roubos nos estabelecimentos. Os dois têm as mesmas características apontadas”, contou o comandante da 14º CIPM, major Sérgio Marcos Ribeiro Paz, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Na próxima segunda, 6, carteiros devem ir até a delegacia para identificar os suspeitos, conforme o major. Gledson e Adenilson foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na av. ACM, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.

