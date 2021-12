Suspeitos de matar turista argentino em Itapuã são presos

Foram presos nesta quinta-feira, 21, os homens suspeitos de terem praticado latrocínio contra um turista argentino na última terça-feira, 19, em Itapuã. Após as buscas da Polícia Militar, por volta das 19h, noite desta quarta-feira, 20, abordaram o primeiro homem suspeito do crime.

Lucas Amâncio de Souza, conhecido com 'Chuck', 22 anos foi localizado por guarnições da PM , próximo da Lagoa do Abaeté, onde reside. Danilo dos Santos Lima, 18 anos, o 'Novato', já na manhã desta quinta-feira, também foi capturado no bairro de Itapuã.

Segundo informações da Polícia Civil, o turista Luiz Daniel Barizone, 65 anos, estava passeando com a família nas proximidades do Farol de Itapuã, quando recebeu a voz de assalto dos dois homens. O argentino reagiu e neste momento, Lucas Amâncio atacou a vítima com uma faca, que morreu no local do crime. Os suspeitos levaram dois celulares e uma quantia em dinheiro, depois venderam os pertences da vítima.

Ainda segundo informações da polícia, 'Chuck' acumula seis passagens pela polícia pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 'Novato', por sua vez, assumiu ter cometido roubos na adolescência, mas pela primeira vez foi pego.

adblock ativo