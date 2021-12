Suspeitos de matar rodoviário em Pirajá são apresentados à imprensa

Adailton da Silva Souza, conhecido como "Keno", de 28 anos, e Heric Lenne Batista de Matos Mendes, de 21, foram apresentados à imprensa nesta quinta-feira, 27, como os suspeitos de terem assassinado a tiros o rodoviário Osvaldo Mathias da Conceição, no dia 13 de julho, no bairro de Pirajá, em Salvador.

A dupla foi presa na quarta-feira, 26, no bairro de São Caetano, durante operação conjunta da 4ª Delegacia Territorial (DT) e a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Pirajá.

Tamiris Santos Barros, de 19 anos, também foi presa na ação, depois dos policiais terem encontrado uma pistola calibre 380, com munição e numeração raspada, que teria sido usada no crime, na casa da jovem.

De acordo com a polícia, Tamiris é mulher do traficante e homicida conhecido como "Nando da Bazuca", que é considerado fugitivo. "O trio é oriundo da localidade do Inferninho, no bairro de Marechal Rondon, e integram uma quadrilha responsável por tráfico de drogas e homicídios que age naquela região”, explicou o delegado Roberto Passarinho, titular da DT de São Caetano, em nota enviada à imprensa.

Ainda segundo o delegado, no dia da morte do rodoviário, um criminoso conhecido pelo apelido de Wellington "Porquinho" foi preso por tráfico de drogas e delatou os comparsas envolvidos na morte de Osvaldo Mathias.

Segundo as investigações, Keno é o autor do assassinato contra o rodoviário, enquanto Heric pilotava a moto utilizada para fugir do local. Heric nega participação no crime, apesar de Keno confessar a autoria do homicídio e afirmar que, de fato, Heric participou do assassinato.

No momento da prisão, ainda de acordo com a polícia, Keno estava com dois celulares roubados por ele no canteiro de obras do km 621 da BR-324, no dia 21 de junho. Ele vai responder por roubo e homicídio.

Já Tamiris e Heric foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O assassinato

Osvaldo Mathias foi morto por dois homens que estavam em uma moto quando saía de casa, por volta das 5h, para trabalhar, no bairro de Pirajá, em Salvador.

Segundo investigações da polícia, o rodoviário teria sido assassinado depois que traficantes desconfiaram que ele seria um informante da polícia.

