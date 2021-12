Suspeitos de matar policial federal são mortos em confronto

Dois dos três homens suspeitos de envolvimento na morte do policial federal Wilson Teixeira Queiroz Neto, de 41 anos - um deles identificado como Evandro Henrique de Araujo, 40, conhecido como "grande" - foram mortos em uma ação conjunta da Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM-BA) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) na sexta-feira, 4, na cidade de Campo Formoso (distante a 401 km de Salvador).

De acordo com a polícia, Evandro e o outro suspeito (ainda não identificado) foram encotrados em uma estrada vicinal, que liga à cidade de Campo Formoso. Ao perceberem a presença da polícia, eles entraram em confronto com os policiais e acabaram sendo baleados. Eles foram encaminhados para o Hospital São Francisco, mas não resistiram aos ferimentos.

Um terceiro suspeito de participação no crime também foi localizado na sexta, na cidade de Filadélfia (a 355 km da capital). O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para o sistema prisional.

O caso

O policial federal foi assassinado na noite da última segunda, 29, em Juazeiro (a 512 km de Salvador). Wilson Teixeira tinha ido levar a mãe na rodoviária, quando foi abordada por criminosos. Ele reagiu, mas foi baleado. Após o crime, os bandidos fugiram levando o veículo da vítima.

Wilson chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O policial era natural da cidade de Pilão Arcado, na Bahia. Ele ingressou nos quadros da PF em Salvador, em 2002. Com passagem pela cidade de Altamira (PA), Wilson estava lotado em Juazeiro desde outubro do ano passado.

Um vídeo mostra a abordagem e o momento em que os assaltantes fogem com o carro da vítima.

