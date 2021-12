Suspeitos de matar policial em estacionamento de shopping são presos

Serão apresentados nesta quarta-feira, 29, os dois suspeitos de participarem da morte do subtenente da Polícia Militar (PM) Fabiano Fortuna e Silva, 40 anos, ocorrida no dia 28 de setembro, no estacionamento do Shopping Paralela, em Salvador.

Fabiano foi baleado em uma tentativa de assalto realizada pelos dois homens, que se aproximaram da vítima em uma moto. A suspeita é que o policial foi alvo de uma "saidinha bancária".

Segundo informações do shopping, ele foi abordado pelos criminosos em sua chegada ao estabelecimento, após sacar dinheiro em outro local. O PM chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram identificados por meio das imagens das câmeras de segurança do shopping e de alguns trechos da avenida Paralela.

A apresentação acontece às 11h, no Departamento de Homicídios e Proteção á pessoa (DHPP), na Pituba. Ela será conduzida pelos delegados Odair Carneiro, da Força-Tarefa que investiga crimes contra policiais, e Marcelo Tannus, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, além do coronel Valter Menezes, comandante do Policiamento Regional da Baía de Todos-os-Santos (BTS).

