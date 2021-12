Suspeitos de matar policial confessam outros crimes

Três suspeitos de matar o investigador da Polícia Civil Luiz Santos de Jesus, 59 anos, confessaram o crime e outros 30 assaltos em Salvador na manhã desta quarta-feira, 13. Josué Santos da Silva, conhecido como "Divineia" ou "Corinthians", 23 anos; Lucas Santos Oliveira, o "Nico", 22 anos; e o cunhado de Lucas, Uelton Santos de Oliveira, o "Camelo", 25 anos, disseram que costumam roubar pedestres, mas esporadicamente assaltavam veículos para subtrair os pertences dos motoristas.

Roubar mais um carro era a intenção deles quando abordaram, no dia 15 de junho, o policial na rua Lima e Silva, na Liberdade. Ele saiu do veículo, mas foi baleado depois que os suspeitos perceberam que ele estava armado. Luiz estava acompanhado da mulher e de dois sobrinhos no momento do crime.

A polícia aponta Lucas como o autor do disparo, mas ele nega e afirma que ficou responsável por dirigir o carro. O suspeito alega que quem atirou foi Adriano Luís Rocha Dantas, conhecido como "Pé de Ferro", que está foragido.

Prisões

A polícia iniciou a operação para prender os envolvidos no latrocínio após o crime. O trabalho foi finalizado há 15 dias, mas as prisões só foram divulgadas nesta terça, 12.

Lucas foi detido no município de Sátiro Dias, durante uma ação das polícias da Bahia e de Sergipe. Ele estava na casa de conhecidos. Uelton foi detido na localidade de Lama Preta, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e Josué no Beco do Sabão, na Liberdade, onde um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

A ação foi comandada pelo delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos e da Força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que apura mortes de policiais.

adblock ativo