Suspeitos de matar policiais presos em SP chegam em Salvador

Dois suspeitos de matar policiais durante um assalto a ônibus em agosto de 2016, em Salvador, foram presos em Campinas, em São Paulo. A dupla foi transferida para a capital baiana e desembarcou na noite desta quarta-feira, 12.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles são apresentados à imprensa na manhã desta quinta-feira, 13, durante uma coletiva na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

Crime

Rodrigo Silva Santos e Adenílson Raí dos Santos são apontados como responsáveis pela morte do policial militar da reseva Tayrone Carlos da Silva e do investigador Agnaldo Almeida, durante um assalto à ônibus cometido na BR-324, na região do Porto Seco Pirajá.

Na ação criminosa, os policiais teriam reagido e entraram em luta corporal com os suspeitos, mas foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram no local.

PM Tairone e o policial civil Agnaldo Almeida, que foram mortos durante o assalto (Polícia Civil | Divulgação)

