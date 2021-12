Suspeitos de matar estudante da Ufba estão detidos

Quatro moradores de rua são apontados pela polícia como suspeitos de matar o estudante universitário Itamar Ferreira Souza, de 27 anos. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, eles já foram detidos, mas as investigações continuam com o intuito de esclarecer detalhes do crime. O corpo do estudante foi encontrado na manhã de sábado, 13, no fundo de uma das fontes da praça do Campo Grande, em Salvador.

Ainda de acordo com a assessoria da Polícia Civil, as investigações apontam que o jovem tenha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo a família de Itamar, ele carregava uma mochila com tablet, celular e outros pertences. Equipes de policiais ainda estão nas ruas apurando detalhes do caso.

O enterro de Itamar teve início às 10 horas deste domingo, 14, no Cemitério Campo Santo. Amigos, colegas e professores do estudante, que cursava Produção Cultural na Universidade Federal da Bahia (Ufba), estão abalados e comovidos com a situação.

adblock ativo