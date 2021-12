Suspeitos de matar cabeleireiro achavam que vítima era informante, diz polícia

Dois suspeitos de envolvimento no assassinato do cabeleireiro e segurança Edson Guilherme dos Santos Souza, de 42 anos, o Dinho, cometido no último dia 3 de junho, no Engenho Velho da Federação, foram presos em cumprimento a mandados de prisão temporária.

A prisão de Marcos Gonçalves da Conceição Júnior, 23, o Sorvetinho, e Diego Procópio França, 24, o Boi, ocorreu durante uma operação do Departamento de Homicídios (DHPP), 11 dias após o crime.

Outros dois suspeitos, Luciano de Jesus Mota, o Luciano Benga, e Matheus Roberto Costa Souza, o Boca Preta, estão com mandados de prisão em aberto e são procurados pela polícia.

O cabeleireiro foi assassinado a tiros dentro da casa onde morava, na Rua Dulce, naquele bairro. Investigações da 1ª Delegacia de Homicídios (1ª DH/ Atlântico), do DHPP, indicam que ele foi morto cerca de 20 minutos após a morte de um homem conhecido como Forró, durante uma troca de tiros entre traficantes locais e policiais da Rondesp.

“A motivação foi vingança. Os suspeitos acharam que a vítima teria denunciado as ações criminosas do grupo à polícia, inclusive informado a localização deles no dia do confronto com os policiais militares”, afirmou a delegada Milena Calmon, titular da 1ª DH. “Em represália à morte de Forró, que era amigo de infância deles, os quatro suspeitos foram à casa da vítima e a executaram”, completou a delegada.

Matheus (esq.) e Luciano são procurados​ pela polícia

Drogas e armas na ficha

Todos os suspeitos já foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, segundo informações da polícia. Em depoimento à polícia, uma testemunha afirmou que Matheus foi quem atirou em Edson. “A gente não tem nada a ver com isso aí”, afirmou Diego, durante apresentação à imprensa, na manhã desta segunda, na sede do DHPP, na Pituba. Eles não falaram mais nada durante a apresentação.

Como o auto de resistência no qual Forró foi morto foi lavrado pela Corregedoria da Polícia Militar, a Polícia Civil ainda não dispõe de detalhes sobre Forró. No entanto, as investigações apontam indícios de envolvimento dele com práticas criminosas.

adblock ativo