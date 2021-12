Suspeitos de matar analista do MPF em 2016 são presos

Israel Mello de Santana e Gabriel de Araújo Rodrigues, suspeitos de matar o analista técnico do Ministério Público Federal (MPF), Wallace Souza Duarte de Oliveira, em junho de 2016, foram presos novamente nesta semana após o cumprimento de mandados de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, Gabriel, que na época do crime tinha um relacionamento amoroso com a vítima, foi localizado nesta terça-feira, 13, no bairro de Pirajá. Já Israel, foi preso na segunda-feira, 12, na cidade de Nazaré (distante 85 km de Salvador).

A dupla respondia por latrocínio em liberdade até a decretação das prisões preventivas.

Relembre o caso

Conforme a polícia, o analista técnico Wallace Souza Duarte de Oliveira foi assassinado no dia 22 de junho de 2016, a mando do namorado, Gabriel de Araújo Rodrigues que planejou tudo para roubar o salário de cerca de R$ 7,8 mil que o analista estava para receber. Israel Melo de Souza na época, cantor da banda 'Vamo Nessa', foi o executor do crime.

Gabriel marcou um encontro com o analista, no bairro Granjas Rurais, onde ele e Israel subtraíram os cartões bancários e pertences de Wallace.

A dupla torturou a vítima para conseguir as senhas dos cartões e efetuar compras. Depois de agredirem o analista com socos e chutes, eles o asfixiaram até a morte e atearam fogo no corpo.

Uma semana após o crime, a família registrou o desaparecimento de Wallace. O reconhecimento do corpo ocorreu no dia 21 de julho, quando o carro da vítima foi encontrado no Parque São Bartolomeu.

