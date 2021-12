Suspeitos de matar agente de enfrentamento à violência são presos

Rodrigo Bastos Santos e Uilian Rocha Souza apontados pela polícia como responsáveis pela morte do comissário Antonio César Bastos e Silva, 49 anos, foram presos quando tentavam lavar o carro usado para cometer o crime. A dupla foi detida nesta segunda-feira, 20, em um lava jato em Canabrava.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a polícia recebeu a denúncia de dois homens com atitudes suspeitas no lava jato. Ao chegar no local viram que o carro estava sujo de sangue.

"Chegando no local eles inventaram uma história de que teriam dado socorro a um ciclista, mas entraram em contradições", disse o comadandante da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril), major Sérgio Malvar.

Ainda segundo a SSP, a dupla acabou confessando o crime e levou os policiais até a localidade conhecida como 'Pista Nova' , localizada entre as Cajzaieras II e XI, onde eles jogaram o corpo.

As prisões preventivas de Rodrigo e Uilian já foram solicitadas pelo coordenador da Região Integrada de Segurança Pública, delegado Guilherme Machado.

