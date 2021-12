Suspeitos de liderar tráfico na Bahia são presos em São Paulo

Dois homens apontados pela polícia como líderes de uma quadrilha de tráfico de drogas, foram apresentados nesta sexta-feira, 2, na Coordenaação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil, no Aeroporto Internacional de Salvador. A quadrilha atuava na capital baiana, Região Metropolitana e no interior do estado.

Edson Silva de Santana, mais conhecido como 'Jegue' e Cléber Santos da Silva, o 'Kel, foram presos por policiais da Bahia, no estado de São Paulo, no bairro do Morumbi. Eles possuíam mandados de prisões, já tinham sido presos duas vezes e fugiram do sistema prisional em 2012, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Ainda segundo o órgão, Jegue e Kel são responsáveis pela distribuição de drogas e armas para outros suspeitos que agiam na Bahia. Já em SP, a dupla ostentava com veículos de luxo, um deles com uma motocicleta da marca BMW. Na tentativa de não ser localizado pela polícia, Kel usava documentos falsos com nome de Tiago e estava com casamento marcado para o dia 5 de maio.

Além da dupla, na Bahia, outras 11 pessoas foram presas durante a operação que cumpriu mandandos de busca e apreensão, no estado baiano, em São Paulo e Sergipe.

Com o suspeitos foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm, documentos falsos, quatro veículos (BMW, Elantra, HB20 e um Vitara), celulares, munições e uma certa quantia em dinheiro.

Além de Jeque e Kel, outros suspeitos também foram apresentados (Foto: Alberto Maraux | SSP-BA)

