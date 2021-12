Suspeitos de integrar quadrilha são presos em operação

Foram mais de dois meses de investigação até que a Polícia Civil conseguisse elucidar a morte de Jonatan Correia Nascimento, de 19 anos, o Neymar, no último dia 29 de fevereiro, no Conjunto Habitacional Bosque das Bromélias, na Estrada CIA-Aeroporto.

O locutor de rádio comunitária Leonardo Hugo de Jesus, 29 anos, o Léo Games, Juan Caio Oliveira Santos, 22, o Galego, o comerciante Franxilândio Bonfim de Oliveira, 31, o Dum, e Rodrigo Santos de Jesus, o Carimã, foram presos, na madrugada da quarta-feira, 4, na localidade, durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por alguns homicídios e pelo tráfico de drogas na comunidade . Segundo a delegada Andréa Ribeiro, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), apenas o adolescente participou diretamente da morte de Neymar - ele seria um dos executores. Na mesma ação, duas pessoas também foram baleadas, mas sobreviveram.

Ainda conforme a delegada, Neymar era comparsa dos suspeitos e foi morto porque queria deixar a quadrilha. "Eles fazem parte do BDM [facção Bonde do Maluco] e Neymar era um dos matadores da quadrilha. Por algum motivo, ele queria sair", disse a coordenadora. "Uma coisa que nos chamou a atenção foi a informação de que eles [matadores do bando] têm o prazer de matar e matam rindo", completou.

A delegada afirmou que a quadrilha é liderada por um homem identificado como Jaime - que se encontra na cadeia -, e outro conhecido apenas como Argentino ou Gringo. Gringo seria o mandante da morte de Neymar e está sendo procurado pela polícia.

Armas e drogas

Conforme a delegada, a operação foi realizada no intuito de cumprir dez mandados de busca e apreensão em alguns imóveis do residencial apontado como depósito de drogas e armas.

Ele informou que, durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições de calibre 12, algumas de calibre 38 e 44 dolões de maconha. A delegada disse que a arma estava com Carimã e foi dispensada no mato. "Quando viu a polícia, ele jogou o revólver pela janela".

Investigação

No curso das investigações, a polícia descobriu que Neymar foi um dos responsáveis pela morte de Elias Amorim Santana, o Bigode, linchado, em dezembro do ano passado, depois de ser acusado de envenenar as irmãs Regina e Gleide dos Santos Paes, 26 e 30 anos, respectivamente. O marido de Gleide, Isaac Henrique dos Santos, 49, e o filho do casal, de 2 anos, também foram envenenados. As mulheres morreram.

De acordo com a delegada Andréa Ribeiro, o bando também é responsável pela morte de João Ivanilton Cardoso dos Santos. Segundo o major Paulo Guerra, comandante da Rondesp Atlântico, a quadrilha é bastante temida pela comunidade. "Eles expulsam os moradores para usar o imóvel como depósito. O crime organizado está tentando se instalar lá. É um local muito complicado", avaliou o major.

adblock ativo