Suspeitos de integrar organização criminosa morrem em confronto

Quatro homens, suspeitos de integrar uma organização criminosa, morreram em confronto com a polícia na noite de quinta-feira, 20, no bairro de Cajazeiras IX, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação teve inicio após policiais militares serem informados através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre a presença de cerca de 10 homens armados na localidade conhecida como Jardim Mangabeira.

A SSP informou que os homens atiraram ao notar a presença dos policiais e começaram a fugir por um matagal. As guarnições pediram apoio ao Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), porque era noite e se tratava de um local de mata. Com ajuda da luz do helicóptero foi possível localizar onde o suspeitos estavam escondidos.

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) também foram acionadas. Os policiais entraram na localidade, quando teve início uma troca de tiros. No confronto, quatro dos suspeitos foram atingidos, socorridos para o Hospital Eládio Lassere, mas não resistiram. Os outros homens conseguiram escapar.

Na ação foram apreendidas duas pistolas calibres 40 e 380, duas espingardas, munições, uma máscara preta, um par de luvas, um rádio comunicador, peças de roupa e uma mochila. O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

