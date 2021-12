Suspeitos de homicídio são presos com submetralhadora dos EUA

Dois suspeitos de homicídio foram detidos com uma submetralhadora de fabricação norte-americana. A arma, calibre 9 mm, é de uso restrito das Forças Armadas.

O armamento foi encontrado com Jonathan Maia Dias, 19 anos, e Mateus Santos Silva, 19, na noite desta segunda-feira, 16, em São Cristóvão. Eles são suspeitos de terem matado no mesmo dia Renato Ferreira Theodorico da Silvana, 37 anos.

Além da submetralhadora, a polícia também apreendeu um carregador com capacidade para disparo de 60 tiros, munições de calibres 9 mm e 12, uma bandoleira, 99 pinos de cocaína e 79 porções de maconha com a dupla.

Eles foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta terça-feira, 17.

São Cristóvão

Antes de apreender a arma com a dupla, policiais da Rondesp Atlântico encontraram uma espingarda calibre 12, 60 pinos de cocaína, seis buchas de maconha, um tablete de crack e balança na localidade conhecida como Lessa Ribeiro, a mesma onde Jonathan e Mateus foram presos.

O material estava com um grupo que reagiu a aproximação da polícia. Houve troca de tiros e um homem, não identificado, morreu. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

"Pelo curto espaço de tempo acreditamos que o grupo preso com a submetralhadora seja o mesmo que fugiu após troca de tiros com as nossas equipes. Seguiremos com a ampliação das ações ostensivas nos locais mapeados como pontos de vendas de drogas", explicou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany.

