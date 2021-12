Suspeitos de homicídio são encontrados com drogas no Trobogy

Dois suspeitos de homicídio e tráfico de drogas foram flagrados com rádios comunicadores e entorpecentes na localidade conhecida como Vila 2 de Julho, bairro do Trobogy, em Salvador. Um deles é adolescente.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a dupla foi encontrada na tarde desta quinta-feira 28, devido a uma denúncia. Claudionor Pereira dos Santos Neto, 22 anos, o "Boca de Ovo", e o adolescente foram surpreendidos por policiais do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) e tentaram correr, porém foram alcançados.

Foram apreendidos quatro rádios comunicadores, 27 pinos de cocaína, celulares, balança e R$ 160. Os dois são suspeitos de um assassinato no dia 22, no mesmo bairro. A vítima seria um usuário de drogas que estaria devendo dinheiro a eles. As informações foram divulgadas nesta sexta, 29, pela SSP-BA.

