Suspeitos de fazer seis reféns em Santa Cruz são apresentados

Os dez suspeitos de fazerem seis reféns na noite desta terça-feira, 28, no bairro da Santa Cruz, em Salvador, foram apresentados na manhã desta segunda, 29, no prédio do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), na Pituba.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes desconfiaram de um automóvel que trafegava na avenida Adhemar de Barros, em Ondina, e ao fazer abordagem, descobriram que os cinco ocupantes eram suspeitos de tráfico de drogas, com atuação no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Os cinco suspeitos dentro do carro, identificados como João Paulo Souza Santos, 22, o 'JP', Alex de Oliveira Santos, 21, o 'Arraia', Lucas dos santos, 20, o 'Amoeba', André Caique Pereira Bispo Santos, 21, e Wesly Machado Soares, 21. Eles foram encontrados com dois tabletes de cocaína e responderão por porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

Os suspeitos dentro do veículo foram presos momentos antes dos agentes da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Amaralina) e da Operação Gêmeos cercarem a casa e serem recebidos a tiros, quando outros cinco suspeitos trancaram o imóvel e fizeram seis pessoas reféns.

Já dentro da casa onde os reféns estavam sendo mantidos, foram presos Fábio de Souza Costa, 34, Mateus santos Silva, 24, Jonatas Silva da cruz Cerqueira santos, 18, Renilson dos santos puridade, 21, e Gabriel de oliveira Alcântara, 30. Eles irão responder por porte ilegal de armas, resistência a prisão e cárcere privado.

Após 2h50 de negociação, os suspeitos se entregaram e os reféns foram liberados. Depois que a casa foi evacuada, as equipes do Bope fizeram varreduras e encontraram uma pistola calibre 40, carregador, munições e diversos celulares quebrados pelos suspeitos.

